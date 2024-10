Inter e Juve duelam na parte de cima da tabela atrás do líder Napoli

O grande beneficiado deste confronto será o Napoli, que acompanhará o duelo em que um ou até mesmo dois dos seus perseguidores deixarão pontos na luta pelo 'Scudetto'.

No momento em que a bola rolar no estádio Giuseppe Meazza, a vantagem do líder poderá até ter aumentado, já que visita no sábado o Lecce (19º), time na zona de rebaixamento.

A rodada vai se encerrar com o duelo entre a Fiorentina (5ª, 13 pontos) e uma irregular Roma (10ª, com 10).

Um atrativo confronto entre Bologna (12º) e Milan (4º) deveria ser disputado no sábado, mas a partida foi adiada nesta quinta-feira devido às previsões meteorológicas, que apontam para fortes chuvas para sábado. Nesta semana, a região de Bolonha onde está localizado o estádio já sofreu inundações devido às chuvas.

-- Programação da 9ª rodada de Serie A e classificação:

- Sexta-feira: