Novo premiê japonês enfrenta o risco de perder maioria em eleições antecipadas

A quarta maior economia do planeta enfrenta uma estagnação e a desvalorização do iene encareceu os preços dos produtos importados nos últimos anos, em particular os combustíveis fósseis, ainda predominantes na geração de energia.

As pesquisas destacam que a principal preocupação dos eleitores é inflação. Além disso, um escândalo de financiamento no PLD derrubou a popularidade do antecessor de Ishiba, Fumio Kishida, que passou três anos como chefe de Governo.

O Japão, que já tem uma das maiores taxas de dívida pública do mundo, precisa destinar quantias significativas para manter os serviços de atendimento a sua população envelhecida.

Outro setor importante de gastos é o militar, depois que Kishida defendeu a duplicação do orçamento de defesa e o fortalecimento das relações militares com os Estados Unidos para contra-atacar a influência da China.

- Declínio rural -

Ishiba prometeu revitalizar as zonas rurais do país, onde mais de 40% dos municípios podem desaparecer devido à falta de população, segundo um relatório divulgado em abril.