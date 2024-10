Arábia Saudita negocia com Renard para sua volta como técnico da seleção do país

O francês Hervé Renard está "em conversações" com a Federação Saudita de Futebol para voltar a ser o treinador da seleção do país, mas "nada foi assinado" por enquanto, disse nesta sexta-feira (25) à AFP uma fonte próxima do assunto.

Na quinta-feira, foi anunciada a saída do italiano Roberto Mancini após um acordo entre as duas partes devido aos resultados decepcionantes desde a sua chegada, em meados de 2022. O comunicado afirmava que o nome do seu sucessor seria conhecido "nos próximos dias".

Hervé Renard foi técnico da Arábia Saudita de 2019 a 2023, até decidir aceitar a oferta para ser técnico da seleção feminina francesa, etapa que terminou após os Jogos Olímpicos de Paris, em agosto.