Ataque reivindicado por talibãs paquistaneses mata 10 policiais

Os talibãs paquistaneses assumiram a autoria de um ataque contra um posto de controle policial perto da fronteira com o Afeganistão que matou 10 agentes das forças de segurança nesta sexta-feira.

"As trocas de tiros duraram quase uma hora. Dez membros da polícia de fronteira morreram como mártires e sete ficaram feridos no ataque", declarou à AFP uma fonte dos serviços de inteligência, que pediu anonimato.

Quase 20 combatentes atacaram o posto de controle, administrado por uma unidade paramilitar da polícia, no distrito Dera Ismail Khan da província de Khyber Pakhtunkhwa, no noroeste do Paquistão, segundo a mesma fonte.