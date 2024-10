O Exército israelense informou, neste sábado (noite de sexta, 25, em Brasília), que estava realizando "ataques de precisão" contra alvos militares no Irã.

"Em resposta a meses de ataques contínuos do regime no Irã contra o Estado de Israel, agora mesmo as Forças de Defesa de Israel estão realizando ataques de precisão contra alvos militares no Irã", informou o Exército em um comunicado.

