Governo Milei liquidará mais de 400 imóveis do Estado argentino

O governo do ultraliberal Javier Milei vai leiloar mais de 400 edifícios do Estado em toda a Argentina, com o que espera obter receitas de 800 milhões de dólares (R$ 4,5 bilhões), informou um porta-voz nesta sexta-feira (25).

A agência de administração de bens "vai leiloar mais de 400 imóveis e colocar à venda outras 800 propriedades, com o único objetivo de reduzir gastos desnecessários", disse o porta-voz da Presidência, Manuel Adorni, em coletiva de imprensa.

"Estima-se que estes imóveis têm um valor estimado total de 800 milhões de dólares", acrescentou.