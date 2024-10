Grupo curdo PKK reivindica atentado na região de Ancara

O governo atribuiu rapidamente o ataque ao grupo armado ilegal e, em resposta, o Exército da Turquia bombardeou posições curdas no Iraque e na Síria.

A operação foi "planejada há muito tempo", afirmou o PKK, que acrescentou que não tem nenhuma relação com os acontecimentos políticos recentes na Turquia, onde as autoridades parecem buscar uma solução negociada para o conflito com os combatentes curdos.

O objetivo do atentado, destacou o PKK, era enviar "advertências e mensagens contra as práticas genocidas, massacres e práticas isolacionistas do governo turco", afirmou o grupo.

O PKK, classificado como "terrorista" por Turquia e seus aliados ocidentais, incluindo Estados Unidos e União Europeia, luta contra o Exército turco desde 1984.

O presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, disse que os dois criminosos "se infiltraram" na Turquia a partir da Síria, segundo a imprensa.

"Continuamos trabalhando para eliminar completamente o terrorismo na sua origem. Se a origem é a Síria, faremos o que for necessário lá, como já fizemos no passado", afirmou o chefe de Estado turco.