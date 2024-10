Nottingham Forest vence Leicester (3-1) na abertura da 9ª rodada da Premier League

Esta segunda vitória consecutiva do Forest o leva ao quinto lugar na Premier League. O time perdeu apenas uma vez em nove jogos do campeonato nesta temporada, provando que a decisão de demitir Steve Cooper e contratar Nuno Espírito Santo foi acertada.

Cooper enfrentou o Forest pela primeira vez desde sua demissão em dezembro. O treinador de 44 anos passou dois anos no comando do Forest, levando a equipe do último lugar da Championship (segunda divisão) de volta à Premier League após uma ausência de 23 anos, antes de ser demitido do clube no momento em que estava logo acima da zona de rebaixamento.

Nuno salvou o Forest da queda, enquanto Cooper foi contratado pelo recém-promovido Leicester no final da temporada para substituir Enzo Maresca após a transferência do italiano para o Chelsea.

"Todos nós temos que assumir a responsabilidade pelo resultado do jogo. Cometemos erros graves nos gols", lamentou Cooper. "É um revés depois de vencer alguns jogos. Temos que aceitar isso".

A primeira vitória do Forest em Leicester desde 2013 agradou Nuno, que teve de assistir da cabine de imprensa por cumprir o segundo jogo de suspensão.

"Chris merece os aplausos. Ele fez um trabalho incrível. É muito honesto e dá tudo em campo por nós", disse Nuno.