Sainz é o mais rápido na 2ª sessão de treinos livres do GP do México

O piloto espanhol Carlos Sainz, da Ferrari, dominou, nesta sexta-feira (25), a segunda sessão de treinos livres do Grande Prêmio do México de Fórmula 1, no Autódromo Hermanos Rodríguez, com o tempo de 1 minuto, 17 segundos e 699 milésimos.

O segundo lugar deste treino ficou com o austríaco Oscar Piastri, da McLaren, que terminou 178 milésimos atrás do espanhol.

Em terceiro veio o japonês Yuki Tsunoda, da equipe Racing Bulls.