Acidente rodoviário deixa 19 mortos e 6 feridos no norte do México

O funcionário disse que os seis feridos estão sendo atendidos em um hospital local, e que seu estado de saúde varia de reservado a grave.

As autoridades apreenderam o caminhão e o Ministério Público está trabalhando "para conseguir a prisão do condutor", detalhou Reyes.

O acidente ocorreu em uma estrada que liga Zacatecas com o estado central de Aguascalientes.

O ônibus - no qual viajavam 25 pessoas - fazia a rota entre a cidade de Tepic, no estado de Nayarit (oeste), e Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos.

Segundo as autoridades, o acidente ocorreu quando um contêiner carregado de milho se desprendeu do caminhão, o que fez com que o ônibus acabasse tombando.

Depois do acidente, o trânsito foi interrompido na rodovia, e foram mobilizados agentes da Defesa Civil, do Exército e da Guarda Nacional.