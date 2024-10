Ataque contra a polícia deixa 10 mortos no sudeste do Irã

O Sistão-Baluchistão é uma das regiões mais pobres do Irã, com uma população significativa da minoria étnica baluchi, que pratica o islã sunita, ao contrário do ramo xiita predominante na República Islâmica.

A região é cenário frequente de confrontos entre as forças de segurança iranianas, de um lado, e insurgentes da minoria étnica baluchi, grupos sunitas radicais e narcotraficantes, do outro.

No início de outubro, seis pessoas, incluindo policiais, morreram em dois atentados na região.

O grupo extremista sunita Jaish al Adl ("Exército da Justiça" em árabe), com sede no Paquistão e ativo no sudeste do Irã, reivindicou os dois atentados.

ap/sbr/anr/mab/meb/eg/fp

© Agence France-Presse