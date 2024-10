Ataques russos deixam seis mortos na Ucrânia

Outros ataques noturnos contra a capital, Kiev, e sua região deixaram dois mortos, incluindo uma adolescente que faleceu em um ataque com drones, segundo as autoridades regionais.

A Ucrânia é alvo de ataques aéreos quase diários da Rússia, que iniciou uma invasão contra o seu território em fevereiro de 2022.

Em resposta, a Ucrânia também ataca com frequência a Rússia, em particular as regiões próximas à fronteira.

O Exército russo informou que conquistou a localidade de Oleksandropol, na linha de frente na região de Donetsk, no leste da Ucrânia, onde avançou nos últimos meses.

