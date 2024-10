Beyoncé expressa apoio a Kamala Harris; Trump ataca a migração ilegal

- "Campanha de ódio" -

Na sexta-feira, ele afirmou pelo segundo dia consecutivo que os Estados Unidos são "uma lata de lixo para que o resto do mundo jogue as pessoas que não quer", mas prometeu acabar com esta situação, caso vença as eleições, com "a maior operação de deportação da história dos Estados Unidos".

Trump visitou Austin para gravar um podcast com Joe Rogan, um apresentador muito popular entre os homens, faixa da população relutante em apoiar Kamala.

Mais tarde, durante um comício, ele acusou a democrata de liderar "uma campanha de ódio".

"Acho que agora me chamam de ditador (...) estas pobres almas perdidas", acrescentou, antes de criticar a ex-primeira-dama Hillary Clinton por dizer que o comício previsto para o fim de semana no Madison Square Garden, em Nova York, recria um evento pró-nazista organizado antes da Segunda Guerra Mundial.

"Isto se chama 'Make America Great Again', só isso", protestou o republicano em referência a seu slogan de campanha (Fazer os Estados Unidos Grandes de Novo).