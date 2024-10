Condenações e pedidos de moderação após bombardeios israelenses contra o Irã

- Catar -

O Catar denunciou uma "violação flagrante da soberania do Irã", segundo um comunicado do Ministério das Relações Exteriores, e pediu a "todas as partes envolvidas que demonstrem moderação e resolvam suas divergências por meio do diálogo e de meios pacíficos".

- Paquistão -

O Paquistão também "condenou" os bombardeios israelenses e atribuiu "toda a responsabilidade da escalada e da extensão do conflito" a Israel, país que não reconhece.

O Paquistão é um importante aliado regional dos Estados Unidos e tem fronteira com o Irã.

- Iraque -

O governo iraquiano alertou para as "consequências perigosas do silêncio da comunidade internacional" diante do "comportamento brutal" de Israel.