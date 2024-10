Desmotivação prejudica voto indígena, fundamental para eleições nos EUA

Cem anos após receberem a cidadania americana e terem sido fundamentais em eleições como a de 2020, os indígenas dizem que estão menos entusiasmados com a eleição presidencial de 5 de novembro do que com as eleições anteriores.

A candidata democrata Kamala Harris e seu rival republicano Donald Trump não visitaram a reserva, para grande decepção deles.

"Isso nos deixa irritados, porque se você quiser o voto dos nativos em Nevada... são cerca de 60 mil votos. Você quer ou não quer? Porque se você quiser, é melhor ir a uma reserva e dizer: 'Estou aqui'", diz John.

O sentimento de abandono é palpável em outros lugares.

Embora Alicia Paul, da Nação Navajo, no Arizona, dê as boas-vindas à atual administração democrata, ela não nega que ainda há um longo caminho a percorrer.

"De muitas maneiras, nossos direitos estão em segundo plano (...) definitivamente parece que não estamos sendo ouvidos".