Exército israelense anuncia que matou combatente do Hamas na Cisjordânia ocupada

"As forças (de segurança) encontraram armas em seu veículo, incluindo componentes utilizados para fabricar artefatos explosivos", afirma a nota.

Odeh foi designado recentemente para "comandar a rede terrorista em Tulkarem" e havia começado a "planejar outros ataques", depois que o combatente do Hamas Zahi abd al Razaq morreu no início de outubro em um ataque israelense no território palestino ocupado por Israel desde 1967.

O Ministério da Saúde palestino, com sede em Ramallah, informou em comunicado a morte de Odeh, de 29 anos, "por tiros das forças de ocupação no bairro de Salam, em Tulkarem".

A Cisjordânia é cenário de uma intensificação da violência há dois anos, agravada pela guerra na Faixa de Gaza, desencadeada em 7 de outubro de 2023 por um ataque sem precedentes do movimento islamista palestino Hamas no território israelense.

Desde então, ao menos 744 palestinos morreram na Cisjordânia ocupada em ações de soldados ou colonos israelenses, segundo as autoridades palestinas.

