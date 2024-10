Japão vai às urnas com maioria de governo em risco

As seções eleitorais abriram neste domingo (27, data local) no Japão para as eleições legislativas mais indefinidas em anos, nas quais o partido governante do novo primeiro-ministro, Shigeru Ishiba, corre o risco de obter o seu pior resultado desde 2009.

As pesquisas de opinião sugerem que o Partido Liberal Democrata (LDP) e seu parceiro de coligação podem ficar aquém da maioria, um resultado que representaria um duro revés para Ishiba, que prometeu construir "um novo Japão".

O ex-ministro da Defesa de 67 anos assumiu o cargo e convocou eleições antecipadas no início do mês, depois de ser escolhido como novo líder do LDP, que governa o Japão de forma quase ininterrupta durante sete décadas.