Kamala e Trump percorrem estados-chave para tentar inclinar a balança

A campanha democrata tem concentrado parte de sua estratégia em conquistar os republicanos moderados, que se distanciam de um Trump cada vez mais agressivo, que continua classificando alguns cidadão americanos como "inimigos".

Quatro anos depois, o ex-presidente ainda se recusa a reconhecer sua derrota para Biden nas urnas e se acredita que ele rejeitará os resultados se perder de novo, o que desperta temores de caos depois da votação.

Para o republicano A.D. Jefferson, um operário de 62 anos que esteve em um comício de Kamala em Houston, a agitação de Trump é excessiva.

"Simplesmente penso que ela é menos controversa", comentou à AFP. "Sou republicano, mas sinto que, para mim, Trump é caótico demais".

- A cartada Michelle Obama -

Na sexta-feira no Texas, Kamala dividiu o palco com a estrela do pop Beyoncé, que criticou as restrições de Trump ao direito ao aborto. Neste sábado, a vice-presidente estará em Kalamazoo, Michigan, onde pedirá o voto da população acompanhada de uma das personalidades democratas mais populares: a ex-primeira-dama Michelle Obama.