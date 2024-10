Leipzig vence Freiburg e dorme na liderança do Campeonato Alemão

Apesar de ter saído atrás no primeiro tempo, o Leipzig virou o placar em pouco mais de dez minutos depois do intervalo marcando com o capitão Willi Orban (47') e com o lateral-direito Lutsharel Geertruida (58').

Na reta final, o atacante belga Lois Openda fez o terceiro (78') e deu tranquilidade à torcida na Red Bull Arena com seu quinto gol na temporada.

Já o Bayer Leverkusen ficou no empate em 2 a 2 com o Werder Bremen fora de casa no último jogo do dia.

Com o resultado, o Leverkusen, que poderia alcançar a pontuação do Bayern, sobe para a terceira posição na tabela, a cinco pontos do Leipzig.

O atual campeão alemão abriu o placar no primeiro tempo com o atacante nigeriano Victor Boniface (30'), de volta depois acidente de carro sem gravidade que sofreu na semana passada. O outro gol da equipe foi marcado contra, pelo meia Felix Agu (77').

Mas a zaga do Leverkusen é muito mais frágil que a da temporada passada e sofreu pelo menos um gol nos últimos oito jogos que disputou na Bundesliga.