Pelo menos 24 mortos em acidente rodoviário no norte do México

O ônibus da empresa 'Ómnibus de México' viajava entre a cidade de Tepic, no estado de Nayarit, no oeste do país, e Ciudad Juárez, na fronteira com os Estados Unidos.

De acordo com as autoridades, o acidente ocorreu quando um contêiner carregado de milho se soltou do caminhão de carga e atingiu o ônibus.

Reyes acrescentou que o tráfego na estrada está completamente parado e que oficiais da Proteção Civil, do Exército e da Guarda Nacional foram mobilizados.

