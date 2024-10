Eleição uruguaia confronta veterinário, professor e advogado; quem Mujica apoia?

O professor de História Yamandú Orsi, do partido de esquerda Frente Ampla, lidera as intenções de voto para as eleições presidenciais de domingo (27) no Uruguai, seguido por dois adversários de centro-direita: o veterinário Álvaro Delgado, do Partido Nacional, e o advogado Andrés Ojeda, do Partido Colorado.

O escolhido de Pepe

Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez Imagem: Reprodução/Instagram

Yamandú Ramón Antonio Orsi Martínez, 57 anos, é apadrinhado pelo popular ex-presidente José "Pepe" Mujica. Nasceu na zona rural, em uma casa sem luz, e cresceu na pequena cidade de Canelones, onde estudou em escola pública.