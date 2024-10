Pelo menos 21 pessoas morreram no domingo (27) em bombardeios israelenses contra três localidades do sul do Líbano, informou o Ministério da Saúde libanês.

Segundo a pasta, os bombardeios israelenses deixaram nove mortos e 38 feridos em Haret Saida, ao menos sete em Ain Baal e cinco em Bourj al Shemali.

Israel intensificou seus bombardeios em 23 de setembro no Líbano, onde o Exército israelense diz atacar redutos do Hezbollah.