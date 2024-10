O piloto espanhol Carlos Sainz (Ferrari) venceu o Grande Prêmio do México de Fórmula 1 neste domingo (27), no Autódromo Hermanos Rodríguez, onde Max Verstappen ficou fora do pódio devido a duas penalizações.

Sainz conseguiu sua segunda vitória da temporada, a quarta da carreira, e cruzou a linha de chegada seguido pelo britânico Lando Norris (McLaren), segundo, e seu companheiro de equipe, o monegasco Charles Leclerc, terceiro.

str/ma/cb