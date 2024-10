Evo Morales denuncia à CIDH que 'agentes do Estado' boliviano tentaram assassiná-lo

O ex-presidente boliviano Evo Morales (2006-2019) denunciou, neste domingo (27), perante a Comissão Interamericana de Direitos Humanos (CIDH) que "agentes do Estado" boliviano tentaram assassiná-lo em um ataque a tiros que feriu seu motorista em Cochabamba (centro).

"Denuncio de maneira urgente" ante a CIDH "que agentes de elite do Estado Boliviano atentaram contra a minha vida no dia de hoje, enquanto o Governo reativa operações conjuntas" para "reprimir" as manifestações que bloqueiam rodovias em seu apoio, informou Morales na rede social X.

