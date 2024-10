Ex-presidente boliviano Evo Morales denuncia atentado com tiros contra seu veículo

O presidente da Bolívia, Luis Arce, surpreendeu no sábado ao mudar a cúpula militar do país. Ele pediu aos novos comandantes que garantam o retorno da ordem pública ante os bloqueios rodoviários.

"O direito ao protesto pacífico está garantido, mas quando este viola os direitos coletivos de terceiros, como a liberdade de locomoção e a liberdade de circulação em todo o território nacional, gera um grave conflito no país", disse o presidente no sábado ao apresentar a nova cúpula militar na sede do governo em La Paz.

"Na atual conjuntura, a sociedade demanda de maneira imperativa que o governo e as Forças Armadas (...) preservem os interesses mais elevados do país, como a segurança do Estado e o restabelecimento da ordem pública", afirmou Arce.

- "Linha vermelha" -

Arce e Morales, ex-aliados, estão em uma disputa pela candidatura presidencial governista nas eleições de agosto de 2025, embora apenas o ex-presidente tenha anunciado oficialmente que deseja disputar o pleito.

"Luis Arce, você cruzou a linha vermelha. Convocamos uma mobilização. Se possível, vamos tomar os aeroportos", disse Vicente Choque, líder da Central Sindical Única dos Trabalhadores Camponeses da Bolívia.