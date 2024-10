Netanyahu espera vitória de Trump nos EUA, afirma analistas

Isso leva os analistas a acreditar que Netanyahu espera uma vitória eleitoral de Trump, que, no entanto, apresentou mensagens um tanto ambíguas sobre Israel ao longo de sua campanha.

Assim, por um lado, Trump incentivou Israel a bombardear as instalações nucleares do Irã, mas, ao mesmo tempo, disse que "o ataque de 7 de outubro nunca teria acontecido se ele fosse presidente" e que pressionará Israel a acabar com as guerras em curso.

- "Reza por una vitória de Trump" -

No entanto, como um isolacionista com pouco interesse em política externa, Trump poderia dar a Netanyahu mais liberdade para operar nos conflitos abertos em Gaza e no Líbano.

"Um dos marcos de Netanyahu são as eleições nos Estados Unidos. Ele reza por uma vitória de Trump porque acha que isso lhe dará muita liberdade de movimento e permitirá que ele faça o que aspira", disse à AFP Gidon Rahat, professor de Ciência Política da Universidade Hebraica de Jerusalém.

Aviv Bushinky, comentarista político e ex-chefe de gabinete de Netanyahu, concorda com ele: "Sua experiência com os republicanos é muito boa (...), ao contrário dos democratas, que são mais duros com ele".