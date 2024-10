PSG vence Olympique de Marselha e se isola na liderança do Francês

O time do Principado, que também vem fazendo boa campanha na Champions, saiu na frente com um gol do atacante suíço Breel Embolo (39').

Mas o Nice, que jogava em casa, empataram pouco antes do intervalo em uma cabeçada de Evan Guessand (45'+1), antes de o Monaco ter expulso o lateral brasileiro Vanderson.

"Não estou feliz com o resultado. Quando se perde um jogo todo mundo fica decepcionado, mas somos culpados porque tínhamos o jogo na nossa mão. E isso mudou por erros estúpidos", lamentou o técnico do Monaco, Adi Hütter.

O Nice chegou à virada no segundo tempo com um gol de Gaëtan Laborde (71') e subiu para a oitava posição na tabela com 13 pontos, um a menos que o Lyon (7º), que empatou em casa com o Auxerre em 2 a 2.

Na parte de baixo da tabela, o lanterna Montpellier segue em crise apesar do retorno do técnico Jean-Louis Gasset. Neste domingo, o time do sul da França foi derrotado em seu estádio pelo Toulouse por 3 a 0.

-- Resultados da 9ª rodada do Campeonato Francês e classificação: