Real Madrid condena insultos racistas contra Yamal e Balde, do Barcelona

O Real Madrid condenou neste domingo (27) os comportamentos racistas de vários de seus torcedores, gravados enquanto insultavam os jogadores do Barcelona Lamine Yamal e Alejandro Balde durante o 'Clássico' de sábado no estádio Santiago Bernabéu, vencido por 4 a 0 pelo time catalão.

"O Real Madrid condena de maneira contundente qualquer tipo de comportamento que implique racismo, xenofobia ou violência no futebol e no esporte, e lamenta profundamente os insultos que alguns poucos torcedores proferiram à noite em um dos setores do estádio", escreveu o clube em comunicado após a circulação nas redes sociais de vídeos nos quais se ouvia torcedores merengues insultando dois jogadores do Barça, após Yamal marcar o terceiro gol.

O atual campeão espanhol afirma ter aberto uma "investigação a fim de localizar e identificar os autores destes lamentáveis e desprezíveis insultos, para poder adotar as medidas disciplinares e judiciais cabíveis".