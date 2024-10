Teorias da conspiração e ameaças: a nova realidade eleitoral dos EUA

Repetindo uma teoria amplamente defendida pelos conservadores, Zakas questiona as máquinas de votação de longa data do condado e defende que as cédulas sejam contadas à mão.

Elgan, que conhece cada um dos pouco mais de 600 eleitores desse condado localizado no meio do deserto, lamenta que a desconfiança tenha minado a comunidade depois que Trump se recusou a reconhecer a vitória do democrata Joe Biden em 2020.

"Os funcionários eleitorais estão fazendo tudo o que podem para garantir que as pessoas possam observar (o processo) e restaurar a confiança dos eleitores", disse ela em seu escritório em Goldfield, uma autoproclamada 'cidade fantasma viva'.

Mas para Zakas, a única maneira de ter confiança no resultado das eleições de 5 de novembro é se não houver máquinas de votação, um cenário improvável.

- "Sem precedentes" -

As pesquisas mostram que mais de um terço dos americanos não confia em seu sistema eleitoral.