Último invicto no Campeonato Espanhol, Atlético de Madrid perde para o Betis

O time do técnico Diego Simeone perdeu uma chance de se aproximar do Real Madrid (2º, 24 pontos), que no sábado foi goleado pelo líder Barcelona (30 pontos).

O Barça é justamente o grande beneficiado pelos resultados deste fim de semana, já que não só goleou o maior rival como abriu dez pontos de diferença para o Atlético, outro teórico adversário na briga pelo título.

Por sua vez, o Betis (5º, 18 pontos) se aproximou do Top 4 e virou a página do empate decepcionante com o Copenhagen (1 a 1) pela Liga Conferência.

Athletic Bilbao (6º) ou Mallorca (7º), ambos com 17 pontos, podem alcançar o Atlético de Madrid se vencerem em seu duelo que fecha a rodada na segunda-feira.

-- Jogos da 11ª rodada do Campeonato Espanhol (horário de Brasília) e classificação: