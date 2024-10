A corrida selvagem de Trump rumo à vitória, ou uma longa queda

Sendo o mais velho candidato presidencial de um grande partido a concorrer ao pleito, está em liberdade sob fiança em dois processos criminais que podem significar que ele cumprirá seus dias de prisão e, em teoria, deverá ser condenado em um terceiro logo após a eleição.

Mas a disputa continua complexa, com uma ligeira movimentação a favor de Trump, sugerindo que ele está resistindo às advertências de Kamala de que não está apto para o cargo.

Para alguns analistas, o ingrediente secreto de Trump é a sua capacidade de desempenhar o papel de um 'outsider' heroico ? alvo de elites corruptas em sua campanha insurgente para agitar a política em nome de milhões de pessoas esquecidas.

O consultor político Andrew Koneschusky vê quatro pilares na campanha de Trump: um apelo aos jovens sem rumo, a exploração da raiva face à inflação, a militarização da raça e do gênero e o uso dos migrantes como bodes expiatórios.

"A estratégia de campanha de Trump se apoia fortemente em explorar emoções negativas, que geralmente são registradas mais fortemente do que as positivas", avalia o ex-secretário de imprensa do líder democrata no Senado, Chuck Schumer.

- 'Anjo vingador' -

Para Donald Nieman, analista político e professor da Binghamton University, no estado de Nova York, a condução pouco ortodoxa do republicano ? os "discursos, teorias da conspiração, vulgaridades, ataques racistas e sexistas sem rodeios" ? empolgam uma base que vê Trump como o seu "anjo vingador".