Ator francês Gérard Depardieu pedirá adiamento de julgamento por agressões sexuais

A lenda do cinema francês, Gérard Depardieu, não compareceu nesta segunda-feira (28) ao julgamento em que é acusado de agredir sexualmente duas mulheres e pedirá o adiamento do processo por motivos de saúde.

O ator, de 75 anos, é a figura de maior destaque a enfrentar acusações de agressão sexual naquela que é considerada a versão francesa do #MeToo, que começou com denúncias contra o produtor americano Harvey Weinstein em 2017.

Depardieu, que atuou em mais de 200 filmes, deveria comparecer ao tribunal, com sede em Paris, às 13h30 (09h30 no horário de Brasília). Mas horas antes do início do julgamento, o advogado Jérémie Assous informou que o seu cliente não poderia estar presente.