Chuvas torrenciais dão vida ao deserto do Saara no Marrocos

No sul do Marrocos, as precipitações ajudaram a encher parcialmente os reservatórios e aquíferos subterrâneos.

Mas, para que seus níveis aumentem significativamente, os especialistas afirmam que as chuvas deveriam se manter por um período mais longo.

O restante do país continua afundado na seca, que ameaça o setor agrícola, onde trabalha um terço da mão de obra do reino.

Jean Marc Berhocoirigoin, um turista francês de 68 anos, ficou agradavelmente surpreso ao ver o lago Yasmina transbordante.

"Eu me senti como uma criança no Natal", afirmou. "Não via isso há 15 anos", garantiu.

A água também retornou a outras áreas desérticas, como Erg Znaigui, a cerca de 40 quilômetros ao sul, observaram jornalistas da AFP.