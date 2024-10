Cientistas alertam sobre colapso de sistema de correntes do oceano Atlântico

Um grupo de cientistas alertou aos líderes do Conselho Nórdico, que se reúne nesta segunda-feira (28), sobre o colapso, mais rápido do que o esperado, de um complexo sistema de correntes marítimas no Atlântico, o que poderia ter consequências "catastróficas" para os países nórdicos.

Em uma carta, cerca de 40 cientistas sublinham que a mudança no sistema atual "provavelmente" terá consequências em todo o mundo enquanto o restante do planeta registra um aumento das temperaturas.

A "circulação meridional de oscilação do Atlântico" (AMOC) é um sistema complexo de correntes oceânicas que permite regular o calor entre os trópicos e o hemisfério norte, sendo essencial para as condições de vida no Ártico.