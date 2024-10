Empatados, Kamala e Trump entram na tensa semana final da campanha

O roqueiro Bruce Springsteen e o ex-presidente e ex-primeira-dama Barack e Michelle Obama participaram de eventos de Kamala nesses campos de batalha, assim como a republicana Liz Cheney, feroz crítica de Trump.

Em campanha por Trump está o bilionário da tecnologia Elon Musk, cuja plataforma de rede social X, anteriormente Twitter, tornou-se um megafone para desinformação da direita.

Ambos também intensificam os esforços para incentivar a votação antecipada e garantir apoio. A votação antecipada geralmente favorece os democratas.

No entanto, Harris pode enfrentar um desafio maior no geral. Os democratas várias vezes ganharam no voto popular no passado, mas perderam a presidência devido ao peculiar sistema de Colégio Eleitoral dos EUA.

"Harris tem sido mais bem-sucedida em arrecadar dinheiro e, por todos os relatos, tem uma campanha no terreno melhor organizada do que Trump. Por outro lado, ele provavelmente ainda se beneficia da vantagem republicana no Colégio Eleitoral", explicou David Karol, que ensina governo e política na Universidade de Maryland.

"Está muito concorrido. Não há razão para ninguém estar confiante."