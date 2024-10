Evo Morales exige renúncia de ministros bolivianos após denunciar atentado

O ex-presidente boliviano Evo Morales exigiu nesta segunda-feira (28) a demissão dos ministros de Governo e de Defesa devido a um atentado contra sua vida que, segundo ele, foi perpetrado por um grupo militar e policial.

No domingo, o ex-presidente de 65 anos denunciou em um vídeo um ataque a tiros contra o veículo em que se deslocava na região do Chapare, no centro do país.

Morales - que saiu ileso, embora seu motorista tenha ficado ferido - insistiu em culpar o governo de seu ex-ministro Luis Arce, com quem está em conflito pela candidatura da esquerda governista em 2025.