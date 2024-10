Governo boliviano rebate Evo Morales sobre suposto atentado e acusa ex-presidente de armar 'teatro'

O ex-mandatário, que saiu ileso do suposto atentado, no qual seu motorista ficou ferido, insistiu em culpar agentes do governo do presidente Luis Arce, que foi seu ministro e com quem está em conflito pela candidatura do partido governista de esquerda para 2025.

"Senhor Morales, ninguém acredita no teatro que você armou, mas você terá que responder à justiça boliviana pelo crime de tentativa de homicídio" contra um policial, disse Del Castillo ao ex-presidente.

Segundo a autoridade, a polícia fez sinal para um dos veículos da caravana de Morales reduzir a velocidade, mas o motorista ignorou a ordem. Ele também relatou que foram feitos disparos de um dos carros contra os policiais e que um agente foi atropelado.

Arce ordenou uma "investigação imediata e minuciosa" após o incidente.

- Versão "falsa e mentirosa" -

O incidente agravou ainda mais a tensão na Bolívia. Desde 14 de outubro, centenas de apoiadores de Morales bloqueiam as estradas de Cochabamba para exigir o fim da "perseguição judicial" contra seu líder.