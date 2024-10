Justiça peruana ordena dissolução de grupo considerado braço político do Sendero Luminoso

O grupo propunha uma "anistia geral de civis, policiais e militares que intervieram no conflito armado (1980-2000) para pôr fim aos problemas derivados da guerra interna", e assinalava que seu objetivo era participar "sem armas" da vida política e democrática do país.

As autoridades eleitorais peruanas descartaram essa possibilidade nas eleições de 2021, alegando que o Movadef tinha vínculos com a guerrilha maoísta.

O Sendero Luminoso considerava seu líder Guzmán como a "quarta espada" do movimento comunista mundial, depois de Marx, Lenin e Mao Tsé Tung.

Após a captura de Guzmán e a queda de numerosos dirigentes, o grupo possui remanescentes em vales cocaleiros do país que atuam em aliança com o narcotráfico, segundo as autoridades peruanas.

O Sendero Luminoso apelou ao terrorismo como principal método, o que provocou a intervenção das forças armadas e deixou mais de 69 mil mortos entre 1980 e 2000.

