Medos e dúvidas dominam últimos dias de reflexão dos eleitores americanos

"Porque vejo como o país tem sido administrado nos últimos quatro anos e era melhor quando ele era presidente", destaca o estudante de Ciências da Saúde.

No entanto, este jovem de 21 anos, morador do Arizona, observa que está ciente de que escolher Trump também significa aceitar a "loucura que vem com ele".

O jovem negro está preocupado com o aumento do "ódio e do racismo" no país. E afirma que ainda está chocado com o ataque ao Capitólio em 6 de janeiro de 2021.

"Trump diz agora que não incitou a violência, mas todos sabemos que ele o fez".

Shelley Hughes, de 64 anos, também votará em Trump, apesar de "não gostar de algumas das coisas que ele fez no passado", "ou até mesmo de sua personalidade às vezes".

Mas para esta residente da Carolina do Norte, "ele fará um trabalho melhor". E ela aprecia sua independência: "Ele não é um fantoche!".