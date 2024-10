Monte Fuji do Japão continua sem neve, um recorde

O Monte Fuji, símbolo do Japão, continua sem neve, algo nunca visto em 130 anos, anunciou a agência meteorológica japonesa nesta segunda-feira.

Normalmente, o cume do vulcão começa a ficar coberto de neve por volta de 2 de outubro. No ano passado, os primeiros flocos caíram em 5 de outubro.

Neste ano, não houve nevasca devido às altas temperaturas, disse Yutaka Katsuta, meteorologista do serviço de Kofu, no centro do Japão.