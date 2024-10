Números preocupam cientistas e agitam debate na COP16

Somente a destruição do habitat causou uma perda entre 2% e 11% da biodiversidade global durante o século XX, de acordo com um estudo publicado na revista Science em abril. Mas é o aquecimento global que poderá tornar-se a principal causa da destruição da natureza até 2050, segundo os autores do estudo.

- Metade do PIB mundial depende da natureza -

Mais da metade (55%) do PIB mundial, US$ 58 trilhões (R$ 317 trilhões na cotação atual), depende "moderadamente ou em grande medida" da natureza e seus serviços, de acordo com o gigante da auditoria PwC.

A agricultura, a silvicultura, a pesca e a aquicultura, assim como a indústria alimentar, de bebidas e da construção civil, são os mais expostos.

A polinização, a água e o controle de doenças são também listados como "serviços prestados pela natureza", um conceito onipresente nos textos da COP, mas criticado pelos ambientalistas, que o consideram uma forma de "mercantilizar" e "escravizar" a natureza.

- Bilhões de dólares em "subsídios prejudiciais" -

A natureza presta serviços inestimáveis à humanidade, mas o dinheiro público é utilizado para promover atividades que a prejudicam: extração de combustíveis fósseis, pesca excessiva, agricultura intensiva, entre outros.