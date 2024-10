O mega julgamento por estupro que sacode a França

Gisèle Pelicot, que foi casada com Dominique durante 50 anos, o descreveu como um marido praticamente "perfeito". Mas o agora ex-marido confessou uma série de agressões cometidas durante a última década que passaram juntos.

Dominique colocava ansiolíticos na comida e na bebida de sua mulher para deixá-la inconsciente pouco antes de estuprá-la e ver como pelo menos 50 desconhecidos recrutados pela Internet a estupravam.

Os agressores, de entre 26 a 74 anos, eram "gente comum" bem integrada à sociedade. Ao lado de Pelicot, apenas 14 deles reconheceram as acusações de estupro, mesmo com as agressões gravadas e meticulosamente arquivadas pelo ex-marido.

Muitos dos acusados insistem que foram convidados, até mesmo manipulados por Dominique Pelicot, para realizar as "fantasias de um casal libertino".

"São estupradores, estupram e ponto. E quando se desculpam, se desculpam por eles mesmos", reagiu Gisèle Pelicot.

O julgamento recorda que em quase a metade dos casos, as agressões sexuais são perpetradas por alguém conhecido da vítima, segundo o relatório de 2022 do Ministério do Interior francês.