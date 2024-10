O que pode acontecer se Trump perder as eleições nos Estados Unidos?

"Se perder, vou lhes dizer uma coisa, é possível porque trapaceiam. Essa é a única forma de perdermos: porque fazem trapaça", disse no mês passado o candidato republicano durante um comício de campanha em Michigan.

Trump, que tentou cooptar o Departamento de Justiça em sua tentativa de anular as últimas eleições, segundo um informe do Congresso sobre a invasão à sede do Congresso em 2021, não conta mais com o apoio do governo federal.

Mas está difundindo as mesmas denúncias sem fundamentos sobre a confiabilidade do voto pelo correio e o próprio processo eleitoral.

Ele também acusou Kamala Harris de "espionar" sua campanha e de estar por trás de seus muitos processos, assim como de violar a Constituição, ao substituir o presidente Joe Biden como candidata democrata.

O ex-presidente e seus aliados prepararam o terreno para os distúrbios de 2021 usando meios legais, apresentando mais de 60 ações sobre a forma como as autoridades estaduais e locais tinham mudado as regras de votação no contexto de uma pandemia devastadora.

Todas foram rechaçadas por diferentes juízes, que concordaram em que estas ações deviam ter sido apresentadas antes do início da apuração dos votos.