ONU alerta sobre evolução climática do planeta antes da COP29

Duas semanas antes da COP29, a ONU soou mais uma vez o alarme: os atuais compromissos climáticos não serão suficientes para conter o aquecimento global a 1,5ºC ou para evitar as suas consequências catastróficas.

Com os compromissos assumidos pelos países, as emissões de gases de efeito estufa serão reduzidas em apenas 2,6% até 2030 em relação a 2019, muito longe do objetivo de 43% para limitar o aquecimento global estabelecido no Acordo de Paris, alertou a ONU Clima em um relatório que é atualizado todos os anos.

Os planos nacionais de ação climática registraram muito pouco progresso em um ano e "ficam muito aquém de responder às necessidades para evitar que o aquecimento do planeta paralise todas as economias e destrua bilhões de vidas e meios de subsistência", disse Simon Stiell, secretário-executivo da Convenção-Quadro das Nações Unidas sobre a Mudança do Clima (UNFCCC).