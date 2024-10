Pauta especial a uma semana das eleições presidenciais nos EUA

(EUA política eleições, Perfil, 700 palavras)

WASHINGTON:

O que pode acontecer se Trump perder as eleições nos Estados Unidos?

Boa parte das atenções do mundo sobre as eleições americanas de 2024 se concentram no que pode acontecer em caso de vitória de Donald Trump. Muitos americanos, porém, também estão preocupados com o resultado inverso.

Por Frankie TAGGART

