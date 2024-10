Pentágono afirma que Coreia do Norte enviou 10 mil militares à Rússia

"Acreditamos que a RPDC [República Popular e Democrática da Coreia, o nome oficial da Coreia do Norte] enviou cerca de 10.000 soldados no total para treinar no leste da Rússia, o que provavelmente aumentará as forças russas perto da Ucrânia nas próximas semanas", disse a jornalistas a subsecretária de imprensa do Pentágono, Sabrina Singh.

"Algumas" dessas tropas "já estão próximas da Ucrânia", acrescentou.

O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, classificou o envio de tropas norte-coreanas como "muito perigoso".

O Exército russo avançou 478 km² em território ucraniano desde o início de outubro, seu maior ganho territorial em um mês desde março de 2022 e as primeiras semanas da guerra, segundo uma análise da AFP baseada em dados do Instituto Americano para o Estudo da Guerra (ISW, na sigla em inglês).

Até 27 de outubro, as forças russas tinham ganhado mais terreno do que em agosto e setembro (477 e 459 km²), meses que ficaram marcados por importantes movimentos na linha de frente, em particular no leste da Ucrânia, em torno da cidade de Pokrovsk.

A Coreia do Norte assegurou que qualquer envio de soldados à Rússia "cumpriria" o direito internacional, sem confirmar nem desmentir a presença de suas tropas.