Promotoria da Filadélfia processa Elon Musk por interferência eleitoral

"O promotor do Distrito da Filadélfia está encarregado de proteger o público das moléstias públicas e das práticas comerciais desleais, incluindo as loterias ilegais" e da "interferência à integridade das eleições", diz um comunicado do promotor.

Na semana passada, o Departamento de Justiça enviou uma carta ao Comitê de Ação Política (PAC) de Musk - uma entidade para arrecadar fundos para apoiar um candidato - alertando-o que suas doações de um milhão de dólares poderiam violar a lei federal, que proíbe pagar pessoas para que se registrem para votar.

Musk, de 53 anos, que também é dono da rede X, dedicou seus milhões, seu tempo e sua influência considerável para apoiar o candidato presidencial republicano desde que anunciou publicamente seu apoio em julho.

Segundo consta, Musk doou 118 milhões de dólares (672 milhões de reais) por meio de seu comitê de apoio a Trump, cujos comícios compareceu para apoiá-lo.

Sua última presença foi no domingo no Madison Square Garden de Nova York, onde o magnata falou para uma multidão em um estádio com capacidade para 20.000 pessoas.

Além de acompanhar Trump na Pensilvânia, Musk também organizou por sua conta uma série de reuniões com eleitores nesse disputado estado.