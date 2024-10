Um professor e um veterinário disputam a presidência do Uruguai

Um professor de História de esquerda e um veterinário de centro-direita disputarão a presidência do Uruguai, a democracia mais estável da América do Sul, após a realização do primeiro turno no domingo (27).

Yamandú Orsi, da esquerdista Frente Ampla, e Álvaro Delgado, do Partido Nacional, legenda do atual presidente Luis Lacalle Pou, disputarão o segundo turno em 24 de novembro.

No primeiro turno, Orsi recebe 43,9% dos votos e Delgado recebeu 26,7%, segundo a Corte Eleitoral.