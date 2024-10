Uruguai se prepara para um acirrado segundo turno

Embora a disputa seja acirrada, analistas destacam que, ao contrário do que ocorre em outros países da região e do mundo, com uma forte polarização, no Uruguai há consensos básicos em relação à democracia e às políticas econômicas, além de instituições fortes.

A Frente Ampla, de Orsi, foi a mais votada, mas o Partido Nacional, de Delgado, conta com o apoio do restante dos parceiros do governo: o Partido Colorado (centro-direita, 16% segundo os resultados oficiais), Cabildo Abierto (direita, 2,6%) e o Partido Independente (centro-esquerda, 1,7%).

"A coalizão tem uma vantagem clara. Será difícil para a Frente Ampla captar os votos remanescentes para vencer", disse à AFP Nicolás Saldías, doutor em Ciências Políticas e analista sênior para a América Latina da Economist Intelligence Unit (EIU).

Cada grupo que integra o bloco governista estava representado no palco da "celebração pela democracia", organizada na noite de domingo pela coalizão, à qual se juntou o Partido Constitucionalista Ambientalista, que recebeu 0,49% dos votos.

"A coalizão é o projeto político mais votado deste país", apontou Delgado, que também anunciou uma reunião na tarde desta segunda-feira para "planejar a campanha rumo ao segundo turno".

Andrés Ojeda, o advogado midiático de 40 anos que reviveu o histórico Partido Colorado, afirmou que sua formação é uma peça-chave. "Não se ganha o governo sem nós", advertiu no domingo.