Valsa de Chopin composta há 200 anos é descoberta em arquivos de Nova York

Uma valsa inédita de Chopin, composta há 200 anos, foi descoberta nos arquivos da Biblioteca e Museu Morgan de Nova York.

A partitura, escrita em um cartão com o nome manuscrito de Frédéric Chopin, foi encontrada por um curador na última primavera boreal, noticiou neste domingo o jornal The New York Times.

"Pensei: 'O que está acontecendo aqui? O que pode ser isto? Não reconhecia a música'", disse ao jornal o curador Robinson McClellan.